2020-03-12T08:27:37+03:00
Общество

Мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам в Кузбассе

Его принудительно госпитализировали
Ирина АВТУШКО
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Мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам в Кузбассе. Фото: УФССП по Кемеровской областиМужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам в Кузбассе. Фото: УФССП по Кемеровской области
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Судебным приставам пришлось отправить на принудительное лечение кузбассовца, который болен туберкулезом. Он свободно передвигался по улицам и мог заразить прохожих.

Гурьевская прокуратура обратилась в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о принудительной госпитализации гражданина в противотуберкулезный диспансер. На учете в учреждении мужчина состоял, но неоднократно покидал его, прерывая курс лечения.

-Он свободно передвигался по городу, а также за его пределами, беспрепятственно посещал общественные места, в том числе места массового скопления людей. При этом люди, вступающие с ним в контакт, не были осведомлены о наличии у него заболевания, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Поданный иск суд удовлетворил полностью. Поскольку по месту прописки мужчина не проживал, найти его сразу не удалось. Обнаружился беглец у своего приятеля. Судебные приставы выехали на место и вручили мужчине требование о принудительной госпитализации, после чего доставили в Беловский противотуберкулезный диспансер. Теперь ему предстоит пройти полный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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