12 Март 2020 2020-03-12T09:41:19+03:00

В Кемерове многодетной семье отказали в льготе на оплату услуг ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Многодетная семья из Кемерова обратилась в прокуратуру за защитой своих прав. По их словам, городские власти необоснованно отказали им в компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Специалисты ведомства провели проверку и установили, что в декабре 2019 года мать троих детей обратилась в управление соцзащиты с заявлением о предоставлении льготы, однако ей отказали.

-Должностные лица незаконно потребовали от заявителя правоустанавливающие документы на жилое помещение, не предусмотренные законодательством для предоставления услуги. Это повлекло нарушение права многодетной и малоимущей семьи, - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении должностного лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения судом назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.

Кроме того, главе города было вынесено представление о принятии мер для устранения нарушений закона. Сейчас права семьи восстановлены – льгота предоставлена.

ИСТОЧНИК KP.RU