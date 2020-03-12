В прокопьевском колледже откроют памятную доску Дмитрию Хворостовскому
15 марта в Прокопьевском областном колледже искусств будет открыта мемориальная доска народному артисту России Дмитрию Хворостовскому. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта «Музыка - детям».
На открытии памятной доски будет присутствовать супруга покойного артиста Флоранс Илли Хворостовская.
- Кузбасс - единственный регион в России, где народный артист с 2005 по 2007 год давал большие бесплатные концерты, поздравляя жителей с Днем шахтера, - отметили в министерстве культуры области. - А проект «Музыка - детям» направлен на популяризацию вокальной школы Кузбасса как центра классического наследия лучших профессиональных методик обучения вокальному мастерству.
Также в этот день в школе искусство № 10 пройдет конференция по вопросам исполнительского и педагогического мастерства в жанре вокального искусства, мастер-классы и лекции для вокалистов академического жанра, руководителей хоровых коллективов, а также гала-концерт Международного фестиваля вокального искусства.
В рамках проекта на одной из деловых площадок будет подписан ряд соглашений о творческом сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU