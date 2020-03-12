В прокопьевском колледже откроют памятную доску Дмитрию Хворостовскому

12 Март 2020 2020-03-12T10:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

15 марта в Прокопьевском областном колледже искусств будет открыта мемориальная доска народному артисту России Дмитрию Хворостовскому. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта «Музыка - детям».

На открытии памятной доски будет присутствовать супруга покойного артиста Флоранс Илли Хворостовская.

- Кузбасс - единственный регион в России, где народный артист с 2005 по 2007 год давал большие бесплатные концерты, поздравляя жителей с Днем шахтера, - отметили в министерстве культуры области. - А проект «Музыка - детям» направлен на популяризацию вокальной школы Кузбасса как центра классического наследия лучших профессиональных методик обучения вокальному мастерству.

Также в этот день в школе искусство № 10 пройдет конференция по вопросам исполнительского и педагогического мастерства в жанре вокального искусства, мастер-классы и лекции для вокалистов академического жанра, руководителей хоровых коллективов, а также гала-концерт Международного фестиваля вокального искусства.

В рамках проекта на одной из деловых площадок будет подписан ряд соглашений о творческом сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU