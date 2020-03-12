ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах

12 Март 2020 2020-03-12T11:32:21+03:00

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Госавтоинспекция Кузбасса обращается к водителям с просьбой проявить осторожность по время дорожного движения. По области ожидаются сложные погодные условия.

Так, по прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 13 марта, ожидается -5... -10, а местами до -15 градусов. Днем существенно потеплеет - до -2… +3, а местами воздух прогреется до +8. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, ночью местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков.

В субботу, 14 марта, ночью ожидается -2.. -7 градусов, местами до -12, днем -1… +4 градуса. Также будет дуть ветер с порывами до 14 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

- Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств. Во время движения избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU