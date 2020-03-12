2020-03-12T12:42:55+03:00
Экономика

Россельхозбанк получил награду J.P. Morgan Chase Bank, N.A. в номинации «Признание качества межбанковских платежей»

Полученная Банком награда подтверждает высокое качество обработки отправляемых межбанковских платежей.
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк получил награду в номинации «Признание качества межбанковских платежей». По итогам 2019 года Банк был награжден за высокий уровень стандартов оформления межбанковских переводов в долларах США, выполняемых в соответствии с международными правилами сквозной автоматизированной обработки платежей (straight through processing, STP).

Успехи в этом направлении деятельности были отмечены одним из основных партнеров Россельхозбанка по переводам в долларах США – J.P. Morgan Chase Bank, N.A.

J.P. Morgan Chase Bank, N.A. присуждает подобные награды своим клиентам в нескольких номинациях начиная с 1997 года. Ежегодно менее 1% банков, проводящих платежи через J.P. Morgan Chase Bank, N.A., удостаиваются признания качества платежей от одного из ведущих финансовых институтов мира. Полученная Банком награда еще раз подтверждает высокое качество обработки отправляемых межбанковских платежей.

-Мы хотели бы поблагодарить J.P. Morgan Chase Bank, N.A. за высокую оценку нашей деятельности. Мы намерены и далее поддерживать высокий уровень сервиса для наших клиентов, – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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Россельхозбанк получил награду J.P. Morgan Chase Bank, N.A. в номинации «Признание качества межбанковских платежей»
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