2020-03-12T14:32:09+03:00
Общество

Энергетики Кузбасса продолжают снижать энергопотери в сетях

Компания «Россети Сибирь» подвела итоги работы в 2019 году
Мария КОЛОСОВА
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Энергетики Кузбасса продолжают снижать энергопотери в сетях. Фото: "Россети Сибирь"Энергетики Кузбасса продолжают снижать энергопотери в сетях. Фото: "Россети Сибирь"
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В компании «Россети Сибирь» подвели итоги деятельности по снижению потерь электроэнергии в 2019 году. Самыми эффективными признаны три кузбасских подразделения - это Панфиловский, Яшкинский и Трудармейский районы электрических сетей.

Если говорить о достижении в цифрах, то в совокупности эти районы передали потребителям 125,46 миллиона киловатт-часов электроэнергии. При этом потери снизились на 8,14 миллиона киловатт-часов, то есть на 6 процентов по отношению к предыдущему году. Такого объема, например, достаточно для того, чтобы в течение шести месяцев обеспечивать электроснабжение потребителей всего Яшкинского района Кемеровской области с населением более 27 тысяч человек.

Результатов удалось добиться благодаря системной работе, включающей в себя целый комплекс мероприятий, в том числе автоматизацию существующих систем учета электроэнергии, установку технического учета на подстанциях, своевременную реконструкцию и ремонт энергообъектов.

- В итоге уходят проблемы с перепадами в сети, выходом из строя бытовой техники, снижается риск отключений и возникновения пожаров. Кроме того, для нас это возможность направить дополнительные, сэкономленные на покупке потерь средства на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий Кузбасса, внедрение передовых цифровых технологий, - отметил заместитель генерального директора - директор Кузбасского филиала «Россети Сибирь» Иван Клейменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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