2020-03-12T15:06:00+03:00
Общество

Семь школ продолжают оставаться на карантине в Кузбассе

Также закрыт для посещения один детский сад
Ирина АВТУШКО
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Семь школ продолжаются оставаться на карантине в КузбассеСемь школ продолжаются оставаться на карантине в КузбассеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе на 10 марта семь школ, а также один детский сад продолжают оставаться на карантине. Частично приостановлены учебные и воспитательные процессы в двух классах двух школ и 11 группах восьми садиков.

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом рассказали в кузбасском Управлении Роспотребнадзора. За неделю с 2 по 8 марта к врачами по поводу острых респираторных инфекций обратилось 19 766 человек. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 73,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 4,1 процента.

- Лабораторное исследование клинического материала проведено от 155 больных. Этиология заболевания установлена у 46 больных - это 29,7 процента. Вирусы гриппа явились причиной заболевания 18 больных - 39,1 процента от числа больных с лабораторно подтвержденным диагнозом. В клиническом материале от больных идентифицированы также аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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