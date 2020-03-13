2020-03-13T06:40:33+03:00
Происшествия

Кузбасские полицейские поймали наркосбытчицу из Красноярска

При себе у женщины было 250 граммов героина
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские поймали наркосбытчицу из Красноярска. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиКузбасские полицейские поймали наркосбытчицу из Красноярска. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Кузбасские полицейские получили информацию о том, что на территории области может находиться 33-летняя жительница Красноярска с целью незаконного оборота наркотиков. Женщину задержали прямо в автомобиле.

При досмотре у задержанной правоохранители обнаружили пакет с наркотиком. Экспертиза установила, что это героин общей массой 250 граммов. Женщина пояснила, что запрещенное вещество приобрела в Кемерове, чтобы потом распространить в родном городе.

Против женщины возбудили уголовное дело, максимальный срок, который ей грозит, - 15 лет лишения свободы.

- Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор дополнительной информации об установлении места приобретения наркотических веществ, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские напоминают, что о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, кузбассовцы могут сообщить круглосуточно по телефону доверия: 8 (384-2) 58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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