В Мариинске прокурор оставил без прав психически нездорового мужчину
В Мариинске прокурор потребовал лишить водительского удостоверения мужчину с психическими отклонениями. До судебного заседания горожанин беспрепятственно передвигался по городу, создавая угрозу для окружающих.
Наличие прав выяснилось во время рассмотрения уголовного дела, по которому мариинец проходил в качестве обвиняемого.
Проверка прокуратуры подтвердила факт наличия психического заболевания, при котором нельзя управлять транспортным средством. Это создает угрозу безопасности дорожного движения и его участников. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав.
- В судебном заседании молодой человек настаивал на том, что у него нет препятствий к управлению транспортными средствами. Судом назначена экспертиза, комиссия пришла к выводу о том, что психическое отклонение ответчика входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, - рассказали в областной прокуратуре.
Суд требования удовлетворил, действие удостоверения прекращено. Теперь молодому человеку необходимо сдать его в городской отдел МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU