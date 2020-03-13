В Мариинске прокурор оставил без прав психически нездорового мужчину

13 Март 2020 2020-03-13T08:51:47+03:00

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В Мариинске прокурор потребовал лишить водительского удостоверения мужчину с психическими отклонениями. До судебного заседания горожанин беспрепятственно передвигался по городу, создавая угрозу для окружающих.

Наличие прав выяснилось во время рассмотрения уголовного дела, по которому мариинец проходил в качестве обвиняемого.

Проверка прокуратуры подтвердила факт наличия психического заболевания, при котором нельзя управлять транспортным средством. Это создает угрозу безопасности дорожного движения и его участников. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав.

- В судебном заседании молодой человек настаивал на том, что у него нет препятствий к управлению транспортными средствами. Судом назначена экспертиза, комиссия пришла к выводу о том, что психическое отклонение ответчика входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, - рассказали в областной прокуратуре.

Суд требования удовлетворил, действие удостоверения прекращено. Теперь молодому человеку необходимо сдать его в городской отдел МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU