Кемерово выиграл право на проведение финала чемпионата России по хоккею с мячом

13 Март 2020 2020-03-13T09:12:04+03:00

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Финальный матч XXVIII чемпионата России по хоккею с мячом пройдет в Кемерове 21 марта. Это право областная столица получила по итогам конкурсного отбора.

Конкурс проводился Дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России. До Кемерова чести принимать две лучшие команды страны, которые сойдутся в решающем поединке, удостаивались Хабаровск - в 2015, 2017 и 2018 годах, Архангельск - в 2012 году, Кировск - в 2013 году, Москва - в 2014 году и Иркутск - в 2016 году.

Отметим, что именно с 2012 года чемпион России среди мужских команд определяется в одном финальном матче. Исключением стал прошлый год, когда победителя выбирали по итогам серии игр до трех побед.

Игра пройдет на стадионе «Химик», о начале матча организаторы сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU