2020-03-13T10:16:55+03:00
Общество

В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели помогли более чем 400 туристам

Во время отдыха они получили различные травмы
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели помогли более 400 туристам. Фото: МЧС КузбассаВ Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели помогли более 400 туристам. Фото: МЧС Кузбасса
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Более 400 раз приходили на помощь отдыхающим спасатели с начала горнолыжного сезона. Такие данные приводит Агентство по защите населения и территории Кемеровской области.

Дежурство на горнолыжных спусках спасатели несут ежесуточно. Всем пострадавшим до прихода медиков они оказали необходимую первую помощь.

- Специалисты-спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь пострадавшим. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших, - отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что основной причиной травматизма на горных трассах является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, а также появление в состоянии алкогольного опьянения и переоценка своих сил при покорении дистанций. В связи с этим они еще раз напоминают отдыхающим об осторожности, что позволит сделать отдых приятным и полезным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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