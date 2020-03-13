2020-03-13T12:26:13+03:00
Общество

Два кузбасских города останутся без телевидения

Отключения ожидаются в среду, 18 марта
Ирина АВТУШКО
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Два кузбасских города останутся без телевиденияДва кузбасских города останутся без телевиденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе два города временно останутся без телерадиосигнала. Отключение запланировано на среду, 18 марта. Это связано с проведением плановых и профилактических работ.

Отключение произойдет в Калтане и Прокопьевске. В Калтане в промежуток с 1.00 до 5.00 будет временно отключен пакет программ «РТРС -2» из-за плановых работ. В Прокопьевске с 11.00 до 17.00 пройдут профилактические работы, в связи с чем зрителям будут недоступны пакеты программ «РТРС -1» и «РТРС -2».

-Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, - сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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