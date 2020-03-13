13 Март 2020 2020-03-13T14:01:14+03:00

Жительница Кузбасса похитила у своего работодателя иконы XIX века. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Он сам неосмотрительно рассказал ей об антиквариате

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело против 37-летней жительницы Белова, которая обокрала своего работодателя. У мужчины она похитила иконы XIX века.

Как установило следствие, обвиняемая периодически помогала по хозяйству своему 56-летнему знакомому. В один из ее визитов хозяин похвастался имеющимися у него старинными иконами, а сразу после ухода помощницы обнаружил пропажу антиквариата. За помощью мужчина обратился в полицию.

-Подозреваемая была задержана. Сотрудники полиции изъяли у нее пять икон и вернули законному владельцу. Проведенная экспертиза подтвердила, что иконы датируются ХIХ веком и изготовлены промышленным способом, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Причиненный ущерб оценили в 7,5 тысячи рублей, а на женщину завели уголовное дело за кражу.

Сейчас материалы переданы на рассмотрение в суд, нечистой на руку домработнице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU