Жительница Кузбасса похитила у своего работодателя иконы XIX века
В Кузбассе возбуждено уголовное дело против 37-летней жительницы Белова, которая обокрала своего работодателя. У мужчины она похитила иконы XIX века.
Как установило следствие, обвиняемая периодически помогала по хозяйству своему 56-летнему знакомому. В один из ее визитов хозяин похвастался имеющимися у него старинными иконами, а сразу после ухода помощницы обнаружил пропажу антиквариата. За помощью мужчина обратился в полицию.
-Подозреваемая была задержана. Сотрудники полиции изъяли у нее пять икон и вернули законному владельцу. Проведенная экспертиза подтвердила, что иконы датируются ХIХ веком и изготовлены промышленным способом, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Причиненный ущерб оценили в 7,5 тысячи рублей, а на женщину завели уголовное дело за кражу.
Сейчас материалы переданы на рассмотрение в суд, нечистой на руку домработнице грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU