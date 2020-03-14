В центре Кемерова перекроют движение из-за военных

14 Март 2020 2020-03-14T04:22:52+03:00

В парке Жукова пройдет встреча с военнослужащими Восточного военного округа. Фото: 2gis

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В Кемерове состоится торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, следующих по маршруту Хабаровск-Москва. Переход длиною 8,5 тысячи километров посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча с участниками состоится в субботу, 14 марта в 10.00.

В связи с этим с 20.00 часов 13 марта до 12.30 часов 14 марта будет ограничена стоянка транспорта по улице Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева, по обеим сторонам, сообщили пресс-службе мэрии.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать маршрут

ИСТОЧНИК KP.RU