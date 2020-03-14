Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Прокуратура Чебулинского района в ходе проверки выявила нарушения закона в сфере закупок. Установлено, что районная больница не рассчиталась с поставщиком товаров для своих нужд.
-Проверкой установлено, что больница заключила государственный контракт с индивидуальным предпринимателем. Оплата должна производиться в течение 15 дней после поставки товаров, - рассказали в прокуратуре области. - Поставщик надлежаще и в срок исполнил обязательства по контрактам, но своевременно оплату не получил.
Задолженность медучреждения перед предпринимателем составила 1 миллион 117 тысяч рублей.
Прокурор Чебулинского района возбудил против должностного лица административное дело. Также он внес главврачу представление и потребовал устранить выявленные нарушения.
Сейчас дело находится на рассмотрении, вопрос выполнения обязательств Чебулинской районной больницей находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU