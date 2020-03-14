2020-03-14T07:46:08+03:00
Общество

Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей

Нарушение закона о закупках выявила прокуратура
Ирина АВТУШКО
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Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублейКузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Чебулинского района в ходе проверки выявила нарушения закона в сфере закупок. Установлено, что районная больница не рассчиталась с поставщиком товаров для своих нужд.

-Проверкой установлено, что больница заключила государственный контракт с индивидуальным предпринимателем. Оплата должна производиться в течение 15 дней после поставки товаров, - рассказали в прокуратуре области. - Поставщик надлежаще и в срок исполнил обязательства по контрактам, но своевременно оплату не получил.

Задолженность медучреждения перед предпринимателем составила 1 миллион 117 тысяч рублей.

Прокурор Чебулинского района возбудил против должностного лица административное дело. Также он внес главврачу представление и потребовал устранить выявленные нарушения.

Сейчас дело находится на рассмотрении, вопрос выполнения обязательств Чебулинской районной больницей находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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