13 Март 2020 2020-03-13T20:56:25+03:00

С подозрением на коронавирус двух человек госпитализировали в Кемерове. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

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С подозрением на заболевание коронавирусом нового типа в Кемерове были госпитализированы два человека. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Они были доставлены в инфекционную больницу и находятся под наблюдением врачей. Пациентам будут проведены дополнительные анализы, после чего будет установлен точный диагноз. Как нам стало известно, один человек прибыл из Южной Кореи, другой из Италии.

В регионе создан специальный межведомственный штаб, который реализует комплекс мер по охране здоровья населения.

- Ситуация находится на контроле Правительства Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU