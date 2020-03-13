С подозрением на коронавирус двух человек госпитализировали в Кемерове
С подозрением на заболевание коронавирусом нового типа в Кемерове были госпитализированы два человека. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Они были доставлены в инфекционную больницу и находятся под наблюдением врачей. Пациентам будут проведены дополнительные анализы, после чего будет установлен точный диагноз. Как нам стало известно, один человек прибыл из Южной Кореи, другой из Италии.
В регионе создан специальный межведомственный штаб, который реализует комплекс мер по охране здоровья населения.
- Ситуация находится на контроле Правительства Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU