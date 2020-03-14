2020-03-14T09:50:19+03:00
Общество

Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду

Закон он нарушал неоднократно
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную ездуКемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную ездуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кемерове 40-летнего мужчину приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде. В состоянии опьянения за руль он садился неоднократно.

В ноябре 2019 года инспекторы ДПС остановили на одной из улиц областного центра Daewoo Matiz, который странно передвигался по проезжей части - то притормаживал, то потом вдруг набирал скорость. Управлявший автомобилем мужчина не смог предъявить водительские права, поскольку попросту был их лишен.

-У автолюбителя имелись явные признаки опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что перед поездкой мужчина употреблял алкоголь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские доставили автолюбителя в отдел полиции, где было установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Так, за аналогичное преступление задержанный в октябре прошлого года был на два года лишен прав и получил год условного срока. В отношении кемеровчанина возбудили еще одно уголовное дело.

После рассмотрения всех материалов суд назначил ему два года колонии общего режима, а также лишил прав управления транспортным средством на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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