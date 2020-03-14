14 Март 2020 2020-03-14T11:03:56+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 15 марта. Судя по всему, в регион пришла долгожданная весна.

В ночь на воскресенье по области ожидается -2…+3 градуса, при прояснениях до -8. Днем потеплеет до +2…+8 градусов, однако в отдельных районах все же будет прохладней – до -2 градусов.

В этот день синоптики прогнозируют юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, временами с порывами до 15-20 метров. Кузбассовцев ждет облачная с прояснениями погода, возможны осадки мокрого снега и дождя от небольшого до умеренного, на дорогах гололедица.

В Кемерове 15 марта ночью ожидается 0…-2 градусов, днем столбики термометра покажут +3…+5 градусов. Также будет облачно с прояснениями, временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

В предстоящий день автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах - при осадках видимость может ухудшиться до 1-2 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU