В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом

14 Март 2020 2020-03-14T16:25:04+03:00

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Несколько человек после туристической поездки за рубеж попали в больницу. У двоих из них врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще несколько с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением.

Как сообщила Надежда Кутькина, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Самолет с заболевшими прибыли 7 марта на самолете в Новосибирска, оттуда они совершили перелет до Новосибирска, и после этого на личном транспорте приехали в Кузбасс. В течение всего этого времени они находились под наблюдением, были предупреждены об ответственности и необходимости пройти обследование.

Первичное обследование, сделанное в лаборатории Кемерова, оказалось положительным, затем его передали в лабораториию «Вектор», и там тоже подтвердили диагноз. Один из заболевших находится в удовлетворительном состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, еще четверо кузбассовцев сейчас под наблюдением врачей. Это так называемые контактные лица – те, кто контактировал с заболевшими. Трое из них находятся дома, еще один госпитализирован. У всех имеются признаки ОРВИ.

К слову, представители кузбасского министерстве здравоохранения отметили, что в Кузбассе готовы к приему больных коронавирусной инфекцией. Для них выделен специальный корпус. На настоящий момент в больнице смогут одновременно оказать помощь 380 больным, однако имеются и резервные варианты. Также имеется необходимый запас препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU