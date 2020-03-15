Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ

15 Март 2020 2020-03-15T10:45:40+03:00

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Кузбасский город вошел в пилотный проект модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Город Белово получит 900 миллионов рублей на то, чтобы провести модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это стало возможным благодаря тому, что Белово стал одним из пяти городов, где будут реализованы пилотные проекты. Как отметили в пресс-службе Правительства России, коммунальная инфраструктура Белова соответствует основным требованиям программы. Среди этих требований – высокая аварийность, низкая надежность сетей, сверхнормативный износ, ухудшение качества предоставления коммунальных услуг.

Благодаря же участию в программе Белово, как и другие четыре города, получит обновленную схему тепло- и водоснабжения и водоотведения, а за счет этого снизится и число коммунальных аварий. Здесь будут установлены системы погодного регулирования, предполагается бестраншейная прокладка инфраструктуры и переход на пластик. На модернизацию Белову выделят 900 миллионов рублей, при этом ожидаемый экономический эффект – 1,2 миллиарда рублей.

Кроме Белова пилотные проекты запускаются еще в четырех городах. Марий Эл получит 327 миллионов рублей, Новоалтайск – 630 миллионов, Переяславль-Залесский – 916 миллионов рублей, а Орск – 385 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU