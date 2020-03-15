2020-03-15T11:58:56+03:00
Общество

Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта

Синоптики дали прогноз на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 мартаДождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 мартаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Тепло, дождливо и ветрено – такой будет погода 16 марта в Кузбассе. Так что, собираясь выходить на улицу, одевайтесь соответственно.

Весна понемногу отвоевывает позиции у зимы. Так, если в ночь с 15 на 16 марта в регионе ожидается 0…+5, а местами 0…-5 градусов и небольшой мокрый снег, то уже днем будет намного теплее. Синоптики прогнозируют от трех до восьми градусов тепла на территории Кузбасса. При этом по югу региона столбики термометров поднимутся до +13 градусов. В Кемерове же воздух прогреется до отметок от шести до восьми градусов тепла.

Юго-восточный ветер с переходом на западный ночью будет дуть со скоростью 8-13, а по югу - всего 2-7 метров в секунду. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Днем ветер усилится до 9-14, а при порывах до 17-22 метров в секунду. ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове
Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию
Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом
«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе
В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду
В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей
В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
В центре Кемерова перекроют движение из-за военных