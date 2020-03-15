15 Март 2020 2020-03-15T11:58:56+03:00

Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Тепло, дождливо и ветрено – такой будет погода 16 марта в Кузбассе. Так что, собираясь выходить на улицу, одевайтесь соответственно.

Весна понемногу отвоевывает позиции у зимы. Так, если в ночь с 15 на 16 марта в регионе ожидается 0…+5, а местами 0…-5 градусов и небольшой мокрый снег, то уже днем будет намного теплее. Синоптики прогнозируют от трех до восьми градусов тепла на территории Кузбасса. При этом по югу региона столбики термометров поднимутся до +13 градусов. В Кемерове же воздух прогреется до отметок от шести до восьми градусов тепла.

Юго-восточный ветер с переходом на западный ночью будет дуть со скоростью 8-13, а по югу - всего 2-7 метров в секунду. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Днем ветер усилится до 9-14, а при порывах до 17-22 метров в секунду. ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU