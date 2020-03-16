2020-03-16T06:33:47+03:00
Происшествия

Автобус вылетел в кювет после ДТП на кузбасской трассе

ДТП произошло в Промышленновском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Автобус вылетел в кювет после ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Автобус вылетел в кювет после ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса случилось на автодороге «Кемерово - Промышленная». Здесь столкнулись автомобиль Toyota Hiace и автобус King Long.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Камера зафиксировала стоящий в кювете автобус с разбитым боковым стеклом. На противоположной стороне дороги - Toyota Hiace.

- ДТП произошло в районе поселка Плотиково 14 марта около 17.00 часов, - прокомментировали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Hiace нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и допустил столкновение с автобусом.

Водитель автобуса, уходя от столкновения, съехал в кювет. При этом оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Как отметили в Госавтоинспекции, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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