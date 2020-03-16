16 Март 2020 2020-03-16T07:34:54+03:00

Кузбассовец не добудился жену и она погибла в горящем доме Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Вечером в воскресенье в Таштагольском районе произошла трагедия. Здесь при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина.

Вечером в поселке городского типа Темиртау случилась трагедия. Одна из жительниц многоквартирного дома почувствовала запах дыма и сообщила об этом в МЧС. Это случилось в 19.59. на место ЧП тут же выдвинулись две единицы техники и шесть человек. В 20.13 пожар удалось локализовать, а в 20.20 – полностью ликвидировать.

- На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на первом этаже шел дым, а внутри наблюдалось открытое горение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в квартире обгорели стены, пол, потолок и мебель на площади 37 квадратных метров.

Однако только сгоревшим имуществом в этот раз не обошлось. Как оказалось, соседка, почувствовавшая запах дыма, стучала в двери горевшей квартиры. И дверь ей открыл мужчина.

- В квартире проживала семейная пара, злоупотреблявшая спиртным. Постучавшей в двери соседке открыл мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что пытался разбудить жену, но не смогу, - сообщает Надежда Ананьева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Кузбассу по взаимодействию со СМИ.

Мужчину вывели из квартиры прибывшие пожарные, а вот женщину спасти не удалось. Сейчас следственными органами проводится доследственная проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, призванная установить причину и обстоятельства возникновения пожара и гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU