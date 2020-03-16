2020-03-16T07:34:54+03:00
Происшествия

Кузбассовец не добудился жену и она погибла в горящем доме

Трагедия случилась в Таштагольском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец не добудился жену и она погибла в горящем домеКузбассовец не добудился жену и она погибла в горящем домеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье в Таштагольском районе произошла трагедия. Здесь при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина.

Вечером в поселке городского типа Темиртау случилась трагедия. Одна из жительниц многоквартирного дома почувствовала запах дыма и сообщила об этом в МЧС. Это случилось в 19.59. на место ЧП тут же выдвинулись две единицы техники и шесть человек. В 20.13 пожар удалось локализовать, а в 20.20 – полностью ликвидировать.

- На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на первом этаже шел дым, а внутри наблюдалось открытое горение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в квартире обгорели стены, пол, потолок и мебель на площади 37 квадратных метров.

Однако только сгоревшим имуществом в этот раз не обошлось. Как оказалось, соседка, почувствовавшая запах дыма, стучала в двери горевшей квартиры. И дверь ей открыл мужчина.

- В квартире проживала семейная пара, злоупотреблявшая спиртным. Постучавшей в двери соседке открыл мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что пытался разбудить жену, но не смогу, - сообщает Надежда Ананьева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Кузбассу по взаимодействию со СМИ.

Мужчину вывели из квартиры прибывшие пожарные, а вот женщину спасти не удалось. Сейчас следственными органами проводится доследственная проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, призванная установить причину и обстоятельства возникновения пожара и гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове ремонтируют деформационные швы на Кузбасском мосту
Кузбассовец не добудился жену и она погибла в горящем доме
Автобус вылетел в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Кузбасскую колонию оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9 процента годовых
Бассейн закрыли из-за коронавируса в Кемерове
Упавший с крыши лед серьезно травмировал новокузнечанку
Наворовали: 56 велосипедов и 23 самоката обнаружили в гараже в Кемерове
Лекарство от коронавируса предлагают мошенники в Кузбассе
В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение
Студенты КемГУ будут учиться дистанционно
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове
Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию