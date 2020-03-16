В Кемерове ремонтируют деформационные швы на Кузбасском мосту
На Кузбасском мосту в Кемерове продолжается ремонт деформационных швов. Для проведения работ дорожники перекрыли на участках ремонт по одной полосе с каждой стороны.
О ремонтных работах кемеровских водителей предупреждают специальные дорожные знаки. Также им следует учитываться, что на мосту ограничена скорость до 40 километров в час.
-В настоящее время ремонт завершается на правой полосе – специалисты уже выполнили фрезерование покрытия шва и приступили к заполнению его литым асфальтобетоном, - рассказали в администрации Кемерова. - Далее дорожники выполнят работы на средней полосе, завершат крайней левой.
В мэрии добавили, что проводимые работы являются плановыми. Еще ранее, на выходных, дорожники выполнили в этом месте ямочный ремонт дорожного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU