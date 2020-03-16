Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе
44-летнего мужчину разыскивает полиция Новокузнецка. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области, 44-летний Алиев Элхан Агахан оглы разыскивается по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Приметы разыскиваемого: рост 170-175 сантиметров, волосы темные с залысинами.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантируется.
Если вам известно местонахождение Алиева, сообщите об этом по телефонам: 8-(3843)-74-93-29, 8-(3843)-57-44-55, 8-951-222-21-38.
ИСТОЧНИК KP.RU