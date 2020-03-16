2020-03-16T11:28:53+03:00
Происшествия

Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе

Мужчина совершил тяжкое преступлении
Екатерина РОМАНОВА
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Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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44-летнего мужчину разыскивает полиция Новокузнецка. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области, 44-летний Алиев Элхан Агахан оглы разыскивается по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 сантиметров, волосы темные с залысинами.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантируется.

Если вам известно местонахождение Алиева, сообщите об этом по телефонам: 8-(3843)-74-93-29, 8-(3843)-57-44-55, 8-951-222-21-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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