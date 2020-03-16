В Кузбассе мать распивала крепкий алкоголь с несовершеннолетней дочерью

16 Март 2020 2020-03-16T12:02:42+03:00

Так она хотела поднять ей настроение

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В Кузбассе будут судить горе-родительницу, которая употребляла крепкое спиртное вместе с несовершеннолетней дочерью. Обвиняемая сама предлагала девочка выпить, когда у той было плохое настроение.

Как установило следствие, 48-летняя жительница Белова, страдающая алкоголизмом, неоднократно устраивала пьяные застолья вместе с 17-летней дочерью. Употребляя крепкое спиртное, она трижды уговаривала школьницу составить ей компанию. Беловчанка пояснила, что делала она это тогда, когда у дочери было плохое настроение.

-В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, установлены и опрошены более 10 свидетелей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

За вовлечение несовершеннолетней в распитие спиртных напитков женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU