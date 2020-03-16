16 Март 2020 2020-03-16T13:35:29+03:00

В Кемерове маршрутка №8 будет ходить по-новому Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Кемеровская маршрутка №8, которая следует от Шалготарьяна до вокзала, будет ходить по-другому. Об этом говориться в официальном постановлении администрации города.

Изменения в путь следования маршрутного такси №8т внесены после обследования маршрутов регулярных перевозок с учетом изменения величины пассажиропотока и для повышения качества транспортного обслуживания.

Теперь маршрутка №8т «д.п. Шалготарьян – ж.д. Вокзал» будет ходить по следующей схеме:

-В прямом направлении: д.п. Шалготарьян - Универсам Ноград - Универсам № 3 - Президентское кадетское училище - проспект Московский 18,к3 - 15-й микрорайон, проспект Московский 8,к1 - проспект Московский 2а, - улица Заречная - Управление железной дороги – Филармония - Музыкальный театр Кузбасса – Драмтеатр - улица Кирова – КЭМЗ – Мегафон – Кемдор - ж.д. Вокзал.

-В обратном направлении: ж.д. Вокзал – Кемдор – Мегафон – КЭМЗ – Промсвязъбанк - улица Кирова - Универсам № 1 – Драмтеатр – Главпочтамт – КемГУ - Управление железной дороги - улица Заречная - 15-й микрорайон - проспект Московский 13б – ПКУ - Детская поликлиника № 16 - Поликлиника № 2 - д.п. Московский - д.п. Шалготарьян.

ИСТОЧНИК KP.RU