2020-03-17T03:05:08+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина с ружьем ходил по улицам Новокузнецка

ЧП произошло в Кузнецком районе
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяный мужчина с ружьем ходил по улицам Новокузнецка. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.Пьяный мужчина с ружьем ходил по улицам Новокузнецка. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.
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Мужчину, идущего вечером по улице с подозрительным предметом, заметили стражи порядка. Как оказалось, в руках у мужчины было ружье.

Подозрительного мужчину, у которого имелись все признаки алкогольного опьянения, экипаж Росгвардии заметил на улице Ленина в Новокузнецке во время патрулирования. Горожанин не только был нетрезв, но и шел с ружьем в руках. Стражи порядка задержали мужчину, а позже оказалось, что у 31-летнего новокузнечанина действительно было с собой одноствольное охотничье ружье 28 калибра. Также у мужчины изъяли 13 боеприпасов к нему. К слову, ранее у горожанина не было никаких проблем с законом. А вот ружье оказалось незарегистрированным.

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

- Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, - отметили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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