У кузбассовцев стали чаще выявлять рак на ранней стадии
В 2019 году рака впервые выявили у 10 949 жителей Кузбасса. Это на 13 процентов больше по сравнению с 2009 годом. Такая динамика связана с ростом уровня диагностики, активизации работы врачей и повышением внимания у населения к своему здоровью, отмечают врачи.
По данным департамента здравоохранения Кузбасса, в 2019 году количество пациентов, попавших к онкологам на последней стадии заболевания, сократилось на 1,8 процента. Смертность от рака среди трудоспособного населения снизилась на 8,2 процента.
В прошлом году врачи стали чаще диагностировать рак молочной железы, полости рта, кожи, прямой кишки, ободочной кишки, шейки матки, предстательной железы, тела матки. При этом снизилась заболеваемость раком желудка, раком губы и щитовидной железы
В структуре заболеваемости в Кузбассе лидируют рак легких, рак кожи и рак молочной железы.
ИСТОЧНИК KP.RU