17 Март 2020 2020-03-17T04:48:35+03:00

У кузбассовцев стали чаще выявлять рак на ранней стадии Фото: Кирилл ЧАЩИН

За год болезнь нашли у 11 тысяч жителей региона

Изменить размер текста: A A

В 2019 году рака впервые выявили у 10 949 жителей Кузбасса. Это на 13 процентов больше по сравнению с 2009 годом. Такая динамика связана с ростом уровня диагностики, активизации работы врачей и повышением внимания у населения к своему здоровью, отмечают врачи.

По данным департамента здравоохранения Кузбасса, в 2019 году количество пациентов, попавших к онкологам на последней стадии заболевания, сократилось на 1,8 процента. Смертность от рака среди трудоспособного населения снизилась на 8,2 процента.

В прошлом году врачи стали чаще диагностировать рак молочной железы, полости рта, кожи, прямой кишки, ободочной кишки, шейки матки, предстательной железы, тела матки. При этом снизилась заболеваемость раком желудка, раком губы и щитовидной железы

В структуре заболеваемости в Кузбассе лидируют рак легких, рак кожи и рак молочной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU