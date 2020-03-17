Коллекторы заплатят 200 тысяч рублей за звонки родственнице должника из Кузбасса
Коллекторское агентство из Новосибирска поплатится за слишком частые звонки матери должника из Новокузнецка. Компании предстоит выплатить 200 тысяч рублей штрафа.
Жительница города Новокузнецка оказалась в отчаянном положении: ее сын заключил договор займа, однако свои обязательства не выполнил. Долг передали коллекторскому агентству, и его специалисты принялись звонить сначала мужчине, а потом и его матери. Представители агентства настойчиво звонили женщине - более одного раза в сутки и чаще двух раз в неделю. При этом они забывали представляться, сообщать наименование кредитора и лица, действующего в его интересах. Кроме того, не предупреждали о ведении телефонной записи.
Когда женщина устала от постоянных звонков, она обратилась в суд.
- По результатам рассмотрения судом дела о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическое лицо было признано виновным, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Для этой компании судебное разбирательство с новокузнечанкой оказалось не первым, причем ее привлекали к ответственности в разных регионах. Сейчас коллекторская организация исключена из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU