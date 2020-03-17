Коллекторы заплатят 200 тысяч рублей за звонки родственнице должника из Кузбасса

17 Март 2020 2020-03-17T07:04:00+03:00

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Коллекторское агентство из Новосибирска поплатится за слишком частые звонки матери должника из Новокузнецка. Компании предстоит выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

Жительница города Новокузнецка оказалась в отчаянном положении: ее сын заключил договор займа, однако свои обязательства не выполнил. Долг передали коллекторскому агентству, и его специалисты принялись звонить сначала мужчине, а потом и его матери. Представители агентства настойчиво звонили женщине - более одного раза в сутки и чаще двух раз в неделю. При этом они забывали представляться, сообщать наименование кредитора и лица, действующего в его интересах. Кроме того, не предупреждали о ведении телефонной записи.

Когда женщина устала от постоянных звонков, она обратилась в суд.

- По результатам рассмотрения судом дела о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности юридическое лицо было признано виновным, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Для этой компании судебное разбирательство с новокузнечанкой оказалось не первым, причем ее привлекали к ответственности в разных регионах. Сейчас коллекторская организация исключена из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU