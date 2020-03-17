2020-03-17T10:14:53+03:00
Общество

Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка

Ранее маленькие пациенты направлялись за медицинской помощью за пределы региона
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка. Фото: ДОЗН КОПрокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка. Фото: ДОЗН КО
Изменить размер текста:

В Прокопьевске врачи областной клинической ортопедо-хирургической больницы провели сложнейшую операцию на позвоночнике 12-летней девочки. А в прошлые годы маленькую пациентку отправили бы в Новосибирск.

У маленькой жительницы Иркутска врачи диагностировали врожденный сколиоз - девочка унаследовала дополнительный полупозвонок. К своим годам пациентка перенесла уже четыре операции, последнюю из которых сделали в Прокопьевске. Причем провели ее по комбинированной методике, которая не только эффективна, но и малотравматична.

- Нижний опорный комплекс позвоночника был сформирован за счет транспедикулярной установки винтов. Таким образом, врачи смогли немного скорректировать осанку, а верхний - за счет установки реверсивных захватов комбинированной крючковой системы. Это позволило устранить искривление, не инструментируя позвоночник полностью, - рассказал заместитель главного врача по организации оказания специализированной медицинской помощи Сергей Кувин.

Отметим, что операции на позвоночнике у детей в городе не проводились уже пять лет, а пациентов направляли в Новосибирск, поскольку нужных специалистов в Кузбассе не было. С начала этого года в штате ортопедо-хирургической больницы появился врач, который может проводить такие операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей
РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий
Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки
Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса
В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ
Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка
Частные автомобили массово эвакуировали в Кемерове
В Кузбассе появилось еще два министерства
Четверых контактировавших с зараженными коронавирусом готовят к выписке
В Кузбассе легковой автомобиль попал под поезд
Турист лишился шести кораллов в Кузбассе
Парашютисты не приедут в Кузбасс на чемпионат России
Коллекторы заплатят 200 тысяч рублей за звонки родственнице должника из Кузбасса
У кузбассовцев стали чаще выявлять рак на ранней стадии
За лося ответил: в Кузбассе осудили браконьера
Пьяный мужчина с ружьем ходил по улицам Новокузнецка
У семерых жителей Кузбасса коронавирус не подтвердился
В Кузбассе начали дезинфицировать общественный транспорт
Власти Кемерова опровергли информацию о пустующих полках в магазинах
В Кемерове маршрутка № 8 будет ходить по-новому
В Кемерове начался второй этап строительства президентского кадетского училища
В Кузбассе мать распивала крепкий алкоголь с несовершеннолетней дочерью
Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе
Ситуация с коронавирусм в Кузбассе: родителям больничный дадут, но не всем
В Кузбассе прошел молебен об избавлении региона от коронавируса
Специалисты рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом кузбассовцев