Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка

17 Март 2020 2020-03-17T10:14:53+03:00

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В Прокопьевске врачи областной клинической ортопедо-хирургической больницы провели сложнейшую операцию на позвоночнике 12-летней девочки. А в прошлые годы маленькую пациентку отправили бы в Новосибирск.

У маленькой жительницы Иркутска врачи диагностировали врожденный сколиоз - девочка унаследовала дополнительный полупозвонок. К своим годам пациентка перенесла уже четыре операции, последнюю из которых сделали в Прокопьевске. Причем провели ее по комбинированной методике, которая не только эффективна, но и малотравматична.

- Нижний опорный комплекс позвоночника был сформирован за счет транспедикулярной установки винтов. Таким образом, врачи смогли немного скорректировать осанку, а верхний - за счет установки реверсивных захватов комбинированной крючковой системы. Это позволило устранить искривление, не инструментируя позвоночник полностью, - рассказал заместитель главного врача по организации оказания специализированной медицинской помощи Сергей Кувин.

Отметим, что операции на позвоночнике у детей в городе не проводились уже пять лет, а пациентов направляли в Новосибирск, поскольку нужных специалистов в Кузбассе не было. С начала этого года в штате ортопедо-хирургической больницы появился врач, который может проводить такие операции.

ИСТОЧНИК KP.RU