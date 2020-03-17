17 Март 2020 2020-03-17T13:04:26+03:00

В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества Фото: Олег УКЛАДОВ

Деньги он брал за рассмотрение заявок о предоставлении лесных делянок

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В Кузбассе будут судить бывшего начальника территориального отдела лесничества, который обвиняется в получении взяток. Деньги он брал за рассмотрение заявлений о предоставлении участков для заготовки древесины.

Как установили следственные органы, в 2018 году 37-летний обвиняемый получил от двух жителей Крапивинского района 25 и 30 тысяч рублей за рассмотрение заявлений о предоставлении лесных участков для заготовки древесины. Мужчины занимались заготовкой леса и продавали лесоматериал. Деньги заготовители перевели на карту родственника обвиняемого.

-Преступная деятельность начальника лесничества выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы, - сообщили в СУ СК Кемеровской области.

Незаконно заработанные деньги чиновник потратил на приобретение прицепа для автомобиля.

На имущество обвиняемого наложили арест и возбудили уголовное дело. Также два уголовных дела возбудили и в отношении самих взяткодателей. Сейчас все они находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU