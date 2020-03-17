2020-03-17T13:04:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества

Деньги он брал за рассмотрение заявок о предоставлении лесных делянок
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничестваВ Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничестваФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе будут судить бывшего начальника территориального отдела лесничества, который обвиняется в получении взяток. Деньги он брал за рассмотрение заявлений о предоставлении участков для заготовки древесины.

Как установили следственные органы, в 2018 году 37-летний обвиняемый получил от двух жителей Крапивинского района 25 и 30 тысяч рублей за рассмотрение заявлений о предоставлении лесных участков для заготовки древесины. Мужчины занимались заготовкой леса и продавали лесоматериал. Деньги заготовители перевели на карту родственника обвиняемого.

-Преступная деятельность начальника лесничества выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы, - сообщили в СУ СК Кемеровской области.

Незаконно заработанные деньги чиновник потратил на приобретение прицепа для автомобиля.

На имущество обвиняемого наложили арест и возбудили уголовное дело. Также два уголовных дела возбудили и в отношении самих взяткодателей. Сейчас все они находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе направят 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов
Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секунду
В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества
Кузбассовец проведет 15 лет в тюрьме за развратные действия в отношении ребенка
Фестиваль Grelka Fest в Шерегеше отменен
Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей
РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий
Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки
Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса
В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ
Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка