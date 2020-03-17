2020-03-17T14:12:12+03:00
Общество

Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секунду

Неблагоприятная погода ожидается в среду, 18 марта
Ирина АВТУШКО
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Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секундуКузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секундуФото: Иван МАКЕЕВ
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Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности. В среду, 18 марта, погода серьезно ухудшится.

По прогнозам синоптиков, днем ожидается мокрый снег, гололедные явления, а также усиление ветра до 22 метров в секунду.

- Автолюбителям рекомендуется по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки, - отметили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что из-за сложных погодных условий возрастает риск создания аварий на дороге, а значит, необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности.

Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью, увеличив дистанцию и боковой интервал. Пешеходам нужно переходить дорогу максимально осторожно, не выходить из-за стоящего или движущегося транспорта. Меховые головные уборы и капюшоны значительно снижают возможность полного обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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