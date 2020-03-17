2020-03-17T18:42:36+03:00
Общество

Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам

Губернатор отметил, что поводов делать большие запасы нет [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам . ФОТО: пресс-служба администрация правительства КузбассаПрилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам . ФОТО: пресс-служба администрация правительства Кузбасса
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Цивилев после сообщений кузбассовцев о том, что в магазинах закончились продукты, лично отправился проверить, так ли это. Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве.

Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам.Видео: пресс-служба администрация правительства Кузбасса

Губернатор осмотрел продуктовые полки в разных отделах и отметил, что все необходимые продукты – и крупы, и овощи, и молочную и мясную продукцию можно приобрести без каких бы то ни было проблем. И поводов делать огромные запасы попросту нет.

- Пять лет назад в Кузбассе люди тоже запасались гречкой и солью. Когда поняли, что зря столько взяли, звонили и говорили, что супермаркеты не принимают продукты назад и не возвращают деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - Сегодня сходил в супермаркет и убедился, что прилавки заполнены. Пообщался с персоналом магазина, они говорят, что товара на складах достаточно. Поводов запасаться нет!

Также губернатор отметил, что держит ситуацию с коронавирусом на контроле. Два пациента, у которых диагноз подтвердился, продолжают лечение, их состояние стабильное. У четверых контактировавших с ними людей результаты анализов отрицательные, еще четверо остаются под наблюдением.

-Основная задача сейчас - профилактика распространения вируса. Проще предотвратить вспышку, чем потом бороться с последствиями, - добавил губернатор. - На всех предприятиях назначим ответственных сотрудников, которые будут следить за состоянием здоровья коллег и сразу сообщать врачам. Также ответственные будут передавать всю информацию в областной штаб, который мы перевели в круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам
Двое кузбассовцев попались на вымогательстве у директора управляющей компании
Кузбасский штаб по охране здоровья населения от коронавируса начал работать круглосуточно
Бета нашла тайник в банке из-под детского питания в доме прокопчанки
В Кузбассе направят 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов
Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секунду
В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества
Кузбассовец проведет 15 лет в тюрьме за развратные действия в отношении ребенка
Фестиваль Grelka Fest в Шерегеше отменен
Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей
РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий
Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки
Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса
В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ
Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка