Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам
Губернатор Сергей Цивилев после сообщений кузбассовцев о том, что в магазинах закончились продукты, лично отправился проверить, так ли это. Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве.
Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам.Видео: пресс-служба администрация правительства Кузбасса
Губернатор осмотрел продуктовые полки в разных отделах и отметил, что все необходимые продукты – и крупы, и овощи, и молочную и мясную продукцию можно приобрести без каких бы то ни было проблем. И поводов делать огромные запасы попросту нет.
- Пять лет назад в Кузбассе люди тоже запасались гречкой и солью. Когда поняли, что зря столько взяли, звонили и говорили, что супермаркеты не принимают продукты назад и не возвращают деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - Сегодня сходил в супермаркет и убедился, что прилавки заполнены. Пообщался с персоналом магазина, они говорят, что товара на складах достаточно. Поводов запасаться нет!
Также губернатор отметил, что держит ситуацию с коронавирусом на контроле. Два пациента, у которых диагноз подтвердился, продолжают лечение, их состояние стабильное. У четверых контактировавших с ними людей результаты анализов отрицательные, еще четверо остаются под наблюдением.
-Основная задача сейчас - профилактика распространения вируса. Проще предотвратить вспышку, чем потом бороться с последствиями, - добавил губернатор. - На всех предприятиях назначим ответственных сотрудников, которые будут следить за состоянием здоровья коллег и сразу сообщать врачам. Также ответственные будут передавать всю информацию в областной штаб, который мы перевели в круглосуточный режим работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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