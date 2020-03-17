17 Март 2020 2020-03-17T18:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Сергей Цивилев после сообщений кузбассовцев о том, что в магазинах закончились продукты, лично отправился проверить, так ли это. Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/767009" frameborder="0"></iframe> Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам.Видео: пресс-служба администрация правительства Кузбасса

Губернатор осмотрел продуктовые полки в разных отделах и отметил, что все необходимые продукты – и крупы, и овощи, и молочную и мясную продукцию можно приобрести без каких бы то ни было проблем. И поводов делать огромные запасы попросту нет.

- Пять лет назад в Кузбассе люди тоже запасались гречкой и солью. Когда поняли, что зря столько взяли, звонили и говорили, что супермаркеты не принимают продукты назад и не возвращают деньги, - рассказал Сергей Цивилев. - Сегодня сходил в супермаркет и убедился, что прилавки заполнены. Пообщался с персоналом магазина, они говорят, что товара на складах достаточно. Поводов запасаться нет!

Также губернатор отметил, что держит ситуацию с коронавирусом на контроле. Два пациента, у которых диагноз подтвердился, продолжают лечение, их состояние стабильное. У четверых контактировавших с ними людей результаты анализов отрицательные, еще четверо остаются под наблюдением.

-Основная задача сейчас - профилактика распространения вируса. Проще предотвратить вспышку, чем потом бороться с последствиями, - добавил губернатор. - На всех предприятиях назначим ответственных сотрудников, которые будут следить за состоянием здоровья коллег и сразу сообщать врачам. Также ответственные будут передавать всю информацию в областной штаб, который мы перевели в круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU