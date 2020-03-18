2020-03-18T06:50:28+03:00
Происшествия

Подружка юной кемеровчанки оказалась мужчиной-вымогателем

Девушка пострадала из-за общения в интернете
Екатерина РОМАНОВА
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Подружка юной кемеровчанки оказалась мужчиной-вымогателемПодружка юной кемеровчанки оказалась мужчиной-вымогателемФото: Тимур ХАНОВ
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18-летняя кемеровчанка неосмотрительно поделилась с новой интернет-знакомой интимными снимками. А потом оказалось, что «подружка» - мужчина и кемеровчанка стала жертвой вымогательств.

Юная кемеровчанка познакомилась в соцсетях с девушкой. В течение некоторого времени они мило общались, а потом стали делиться фотографиями - в том числе и интимного содержания. И вдруг новая знакомая заявила, что теперь кемеровчанка должна ей 10 тысяч рублей, иначе снимки ню станут достоянием общественности. Шокированная таким оборотом, девушка пришла в полицию за помощью.

А чуть позже ей пришлось испытать шок еще раз: «подружкой» оказался студент кемеровского вуза. Когда его задержали, он признался, что специально создал фейковую страницу под женским именем, чтобы совершить преступление. Фотографии же, которые сам отправлял от женского имени, нашел в интернете.

- В настоящее время по данному факту дознавателем УМВД России по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вымогательстве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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