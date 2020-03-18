2020-03-18T06:52:58+03:00
Общество

Энергетики испортили землю отходами в кузбасском селе

На устранение нарушений суд дал им полгода
Екатерина РОМАНОВА
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Энергетики испортили землю отходами в кузбасском селеЭнергетики испортили землю отходами в кузбасском селеФото: Сергей ГАПОН
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В кузбасском поселке котельная работает с серьезными нарушениями. Вместо того, чтобы размещать золошлаковую смесь от сжигания углей по всем правилам, ее просто хранят на территории котельной.

Жители села Верх-Егос возмущены: местная котельная совсем не заботится об окружающей среде. Здесь не стали обустраивать место для хранения и захоронения золошлаковых отходов - создавать сеть ливнестоков с очистными сооружениями по периметру площадки, защищать поверхность отходов от воздействия осадков и ветров. А попросту стали складывать золошлаковую смесь на территории котельной.

К моменту обращения кузбассовцев в прокуратуру с просьбой защитить их от нарушения законодательства об охране окружающей среды, накопилось порядка 300 квадратных метров.

- По результатам проверки прокурор Прокопьевского района обратился в суд с иском о понуждении предприятия к действиям, направленным на устранение нарушений законодательства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Прокопьевский районный суд обязал ответчика в срок до 01.09.2020 установить по периметру производственной площадки котельной обваловку и обособленную сеть ливнестоков с автономными сооружениями, защитить поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей производственной площадки котельной от воздействия атмосферных осадков и ветров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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