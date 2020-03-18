2020-03-18T06:21:19+03:00
Общество

В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки

Он требовал у женщины деньги и топливо
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонкиВ Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Новокузнецке задержан местный житель, который среди ночи пугал оператора автозаправочной станции. Дебошир требовал у женщины деньги и бензин.

Тревожный сигнал поступил бойцам Росгвардии от самой работницы бензоколонки. Когда экипаж прибыл на место, то обнаружил там 28-летнего местного жителя, который стучал в окно оператора. При этом причины своего поступка стражам порядка он объяснить не смог.

-Предварительно установлено, что задержанный после распития спиртных напитков в ночном клубе пришел на заправочную станцию и начал требовать от работницы АЗС деньги и топливо, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Когда женщина ответила отказом, подозреваемый продолжил вести себя неадекватно и стал угрожать работнице избиением.

Для дальнейшего разбирательства ночного дебошира передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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