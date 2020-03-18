2020-03-18T06:59:22+03:00
Происшествия

Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги

Теперь он может сесть в тюрьму на 10 лет
Ирина АВТУШКО
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Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подругиЖитель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подругиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Белове произошла трагедия, причиной которой стала ревность. Один из местных жителей решил навестить бывшую подругу, но лишился уха.

Как рассказали в областной прокуратуре, в ноябре прошлого года в поселке Бабанаково 37-летний мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице и ее нынешнему спутнику жизни. Молодые люди устроили застолье, во время которого гость обнял женщину, чем разгневал оппонента. В ходе возникшей вслед за этим драки 30-летний обвиняемый схватил со стола нож и отрезал гостю ушную раковину.

- Теперь внешность потерпевшего неизгладимо обезображена, об этом говорит он сам и свидетельствуют представленные фотографии, запечатлевшие его до и после конфликта. Для восстановления первоначального внешнего вида требуется дорогостоящая хирургическая операция, - сообщили в ведомстве.

Против зачинщика конфликта возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением ножа, как предмета, используемого в качестве оружия. Прокурором оно направлено на рассмотрение в суд. За преступление беловчанину грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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