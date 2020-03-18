18 Март 2020 2020-03-18T09:22:08+03:00

В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он примет участие в совещании угольщиков

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 марта, в регион прибыл первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов. Он примет участие в совещании, посвященном проблемам угольной отрасли региона.

Вместе с Андреем Белоусовым в регион прибыли генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает Telegram-канал «Цивилев.Live».

О совместном совещании неделей ранее сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По замечанию главы региона, местная экономика страдает из-за низких цен на уголь, а также торможения модернизации БАМа и Транссиба для перевозки угля на Дальний Восток.

- Несмотря на все решения о строительстве Восточного полигона ОАО «РЖД» нарушает графики строительства, и мы не можем выехать на Восточный полигон, где более премиальные рынки, - отметил глава Кузбасса.

Совещание пройдет на шахте «Талдинская-Западная». На нем будут подробно рассмотрены проблемы отрасли, а также обозначено дальнейшее социально-экономическое развитие региона.

ИСТОЧНИК KP.RU