18 Март 2020 2020-03-18T10:16:54+03:00

В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши Фото: Василий Вахрин

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Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту падения на мужчину снежной наледи. Она свалилась с крыши жилого дома.

Инцидент произошел утром 17 марта в Мысках. Около 9.30 от медиков поступило сообщение, что в больницу доставлен 63-летний мужчина с различными травмами.

Предварительно было установлено, что утром с одного из многоэтажных домов сошла снежная масса и травмировала случайного прохожего. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

- Следователями устанавливается управляющая компания, обслуживающая этот дом, будет изучена документация, касающаяся мероприятий, связанных с очисткой крыши от снега и наледи, -сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU