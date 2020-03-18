В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту падения на мужчину снежной наледи. Она свалилась с крыши жилого дома.
Инцидент произошел утром 17 марта в Мысках. Около 9.30 от медиков поступило сообщение, что в больницу доставлен 63-летний мужчина с различными травмами.
Предварительно было установлено, что утром с одного из многоэтажных домов сошла снежная масса и травмировала случайного прохожего. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.
- Следователями устанавливается управляющая компания, обслуживающая этот дом, будет изучена документация, касающаяся мероприятий, связанных с очисткой крыши от снега и наледи, -сообщили в ведомстве.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU