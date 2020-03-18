2020-03-18T11:12:02+03:00
Общество

В Кемерове уволился директор онкологического диспансера

Он оставил должность по собственному желанию
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове уволился директор онкологического диспансера. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ InstagramВ Кемерове уволился директор онкологического диспансера. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ Instagram
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Директор Кемеровского областного клинического онкологического диспансера Виктор Луценко оставил свой пост. О своем решении он сообщил 17 марта.

«Мной принято решение перейти на другое место, - написал он в Instagram медучреждения. - Полтора года, посвященные онкологической службе Кузбасса, для меня - бесценный опыт. Я всегда лично старался погрузиться в проблему каждого пациента, который обращался ко мне за помощью; старался разобраться в работе каждого врача, чтобы оказать содействие в решении различных вопросов. Надеюсь, что смог стать достойным руководителем».

Виктор Луценко отметил, что напряженный график не позволял заниматься научной деятельностью, но сейчас он готов к написанию докторской диссертации.

- Уверен, она будет полезна в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Как будет полезен и мой опыт хирурга, - отметил медик.

Также он поблагодарил коллег за совместную работу и оказанное доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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