В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе на дорогу сошла снежная масса. Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.
Сход лавины произошел в 13.53 в Таштагольском районе, в поселке Усть-Кабырза 16 марта. Данную информацию подтвердили в пресс-службе.
В Таштагольском районе сошла снежная лавина.Видео: nkzdtp / Instagram
Снежная масса сошла на 23-м километре дороги, ее ширина составила 20 метров, а высота - два метра. Еще одна лавина шириной 70 метров и высотой четыре метра обрушилась на дорогу на 42-м километре. Из-за этого был отменен вечерний автобус, следующий по маршруту Таштагол - Усть-Кабырза. Дорогу удалось расчистить к 0.20
ИСТОЧНИК KP.RU