В Кузбассе на дорогу сошла лавина

18 Март 2020 2020-03-18T12:47:39+03:00

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В Кузбассе на дорогу сошла снежная масса. Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

Сход лавины произошел в 13.53 в Таштагольском районе, в поселке Усть-Кабырза 16 марта. Данную информацию подтвердили в пресс-службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/767144" frameborder="0"></iframe> В Таштагольском районе сошла снежная лавина.Видео: nkzdtp / Instagram

Снежная масса сошла на 23-м километре дороги, ее ширина составила 20 метров, а высота - два метра. Еще одна лавина шириной 70 метров и высотой четыре метра обрушилась на дорогу на 42-м километре. Из-за этого был отменен вечерний автобус, следующий по маршруту Таштагол - Усть-Кабырза. Дорогу удалось расчистить к 0.20

ИСТОЧНИК KP.RU