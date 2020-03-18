2020-03-18T15:11:01+03:00
Общество

Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства»

Губернатор провел встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства». Фото: «Цивилев.Live»Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства». Фото: «Цивилев.Live»
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В Кузбассе проходит встреча губернатора Сергея Цивилева с рабочей группой из Москвы, в состав которой вошли первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих. Глава регион отметил, что в угольной отрасли сложилась сложная ситуация, и регион ждет поддержки от правительства страны.

Обращаясь к Андрею Белоусову, Сергей Цивилев отметил, что шахтеры – особенные люди.

- Вы видели, что они делают, в каких условиях работают. Это особенный народ: он все делает, даже больше, чем нужно, но он никогда за себя не просит. Вот это особенность такая в Кузбассе: никогда за себя не просит, - сказал глава региона, - Поэтому я сегодня от имени ребят представляю интересы всех жителей Кузбасса. Мы много делаем, Кузбасс очень много делает. Вы видели, как развивается угольная отрасль, как мы стараемся. Но ситуация сейчас настолько тяжелая, что нам нужна ваша помощь, поддержка правительства.

Первый вице-премьер Правительства РФ в свою очередь заявил, что испытывает огромное уважение к людям, которые трудятся в отрасли.

- Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям, шахтерам, достойную жизнь и достойную зарплату - это связано сегодня, прежде всего, с вывозом угля в восточном направлении на экспорт, - сказал Андрей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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