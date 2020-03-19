Новокузнечанину выплатили 500 тысяч рублей за профзаболевание

19 Март 2020 2020-03-19T08:00:41+03:00

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Пожилой новокузнечанин за почти 30 лет работы водителем на новокузнецком заводе получил профессиональное заболевание. А потом через суд добился выплаты компенсации морального вреда - 500 тысяч рублей.

Мужчина в течение почти 30 лет трудился в должности водителя на металлургическом комбинате. Постоянное воздействие вибрации привело к тому, что он получил профессиональное заболевание. Мужчина утратил 50 процентов общей трудоспособности, но, самое главное, ежедневно испытывает боли - в том числе и оттого, что не может более 30 минут находиться в сидячем положении. Кроме того, мужчина не может вести привычный активный образ жизни, вынужден из-за заболевания отказаться от хобби - рыбалки.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, его требования были удовлетворены. Суд назначил выплату в 500 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем НМОСП по ИОЗИП было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, после чего организация-должник оплатила задолженность, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Компенсация морального вреда пострадавшему гражданину была возмещена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU