На альтернативной карте Италии появился Новокузнецк

19 Март 2020 2020-03-19T10:22:02+03:00

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В социальных сетях появилась альтернативная карта Италии. На месте нынешней Венеции на виртуальной карте теперь находится Новокузнецк.

Альтернативная карта Италии, которая появилась в интернете, пополнилась российскими городами. Одним из поделившихся таким изображением стал Ростислав Бардокин, новокузнецкий журналист.

Та самая альтернативная карта Италии. Скриншот побликации Ростислава Бардокина в Инстаграме.

- Итальянцы в связи с коронавирусои и карантином сравнивают себя с СССР времен железного занавеса и в шутку переименовали свои города в советском стиле. Венецию назвали в честь одного сибирского города, - такую подпись к альтернативной карте оставил Бардокин на своей странице в Инстаграме.

Подписчики отметили, что для Новокузнецка, который на альтернативной карте стал Венекузнецком, подходит еще один местный город – Сталинья, так как в свое время города назывался Сталинском. А некоторые засомневались в «итальянском» происхождении карты.

- Думается мне, что это не итальянцы сделали, а все-таки русские. Но смешно! – отметила подписчица katrin_lawyer_nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU