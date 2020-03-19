2020-03-19T10:22:02+03:00
Общество

На альтернативной карте Италии появился Новокузнецк

Он занял место Венеции
Екатерина РОМАНОВА
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На альтернативной карте Италии появился НовокузнецкНа альтернативной карте Италии появился НовокузнецкФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В социальных сетях появилась альтернативная карта Италии. На месте нынешней Венеции на виртуальной карте теперь находится Новокузнецк.

Альтернативная карта Италии, которая появилась в интернете, пополнилась российскими городами. Одним из поделившихся таким изображением стал Ростислав Бардокин, новокузнецкий журналист.

Та самая альтернативная карта Италии. Скриншот побликации Ростислава Бардокина в Инстаграме.

Та самая альтернативная карта Италии. Скриншот побликации Ростислава Бардокина в Инстаграме.

- Итальянцы в связи с коронавирусои и карантином сравнивают себя с СССР времен железного занавеса и в шутку переименовали свои города в советском стиле. Венецию назвали в честь одного сибирского города, - такую подпись к альтернативной карте оставил Бардокин на своей странице в Инстаграме.

Подписчики отметили, что для Новокузнецка, который на альтернативной карте стал Венекузнецком, подходит еще один местный город – Сталинья, так как в свое время города назывался Сталинском. А некоторые засомневались в «итальянском» происхождении карты.

- Думается мне, что это не итальянцы сделали, а все-таки русские. Но смешно! – отметила подписчица katrin_lawyer_nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На альтернативной карте Италии появился Новокузнецк
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