2020-03-19T12:11:56+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ накрыли подпольные оружейные в Кузбассе

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли
Ирина АВТУШКО
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Сотрудники ФСБ накрыли подпольные оружейные в Кузбассе. Фото: УФСБ России по Кемеровской областиСотрудники ФСБ накрыли подпольные оружейные в Кузбассе. Фото: УФСБ России по Кемеровской области
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Сотрудники Управления ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии пресекли деятельность двух подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. Кустарные изделия изъяли, а их владельцам грозит тюремный срок.

В общей сложности в трех кузбасских городах правоохранители обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, патроны и порох.

Шесть самодельных винтовок были найдены в одном из гаражей Новокузнецка, а вместе с ними изготовленные кустарным способом патроны, порох, штык-нож, а также инструменты для изготовления оружия и боеприпасов. Задержанный за незаконное изготовление оружия горожанин утверждал, что делал это с целью коллекционирования. Порох, пули, гильзы и основные части оружия, а также инструменты для изготовления приобретал через интернет-ресурсы.

В Междуреченске один из местных жителей также организовал импровизированную оружейную в собственной квартире. У него были изъяты пистолеты ТТ и ПМ, а также револьвер и патроны - все изготовлено кустарным способом.

Незаконное оружие нашли и у жителя Мариинска. Обрез гладкоствольного ружья мужчина хранил дома, разрешения на хранение и использование оружия и боеприпасов не имеет.

- По результатам исследования изъятых предметов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УФСБ России по Кемеровской области. - Максимально предусмотренное наказание - до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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