2020-03-19T16:14:35+03:00
Общество

Сергей Цивилев проехал на кемеровском автобусе

Во время поездки он пообщался с пассажирами
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев проехал на кемеровском автобусе. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев проехал на кемеровском автобусе. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проехал на кемеровском автобусе, который ходит по маршруту № 27. Во время поездки он пообщался с пассажирами.

«Недавно рассказывал, что мы приобрели новые экологичные и комфортабельные автобусы. Сегодня решил их проверить, - написал глава региона в соцсетях. - Пообщался с пассажирами, поспрашивал их мнение. Ответы порадовали - большинству техника нравится, говорят: «Побольше бы таких».

Губернатору автобус тоже понравился. Он отметил, что к 2021 году автобусный парк обновится на 60 процентов, а уже в этом году будет закуплено 650 единиц техники, которую распределят по городам и районам Кузбасса.

«Также пассажиры отмечают, что с появлением в автобусах терминалов стало удобно оплачивать проезд» - добавил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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