2020-03-20T04:06:43+03:00
Общество

Аэропорты Кузбасса рассчитывают на поддержку Правительства России

Главная необходимость – реконструкция взлетно-посадочных полос
Ирина АВТУШКО
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Аэропорты Кузбасса рассчитывают на поддержку Правительства РоссииАэропорты Кузбасса рассчитывают на поддержку Правительства РоссииФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Международным аэропортам Кемерова и Новокузнецка необходима помощь правительства России. Обе воздушные гавани нуждаются в капитальном ремонте взлетно-посадочных полос.

О необходимости реконструкции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании с участием первого вицы-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Аналитический центр при Правительстве РФ рекомендовал включить аэропорты Кузбасса в общефедеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На реконструкция аэропорта имени Алексея Леонова из федерального бюджета понадобится 3,5 миллиарда рублей. В Новокузнецке аэропорту имени Бориса Волынова требуется 3,3 миллиарда рублей.

-Реконструкция аэропортов актуальна и в связи с выходом туристического комплекса «Шерегеш» на мировой уровень. В этом году горнолыжный комплекс посетили более 1,5 миллиона человек. Наша задача – развитие курорта как круглогодичного международного туристического кластера, – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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