Волейболисты «Кузбасса» проведут домашний матч с «Динамо-ЛО» без зрителей

20 Март 2020 2020-03-20T04:34:08+03:00

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В субботу, 21 марта, в спортивном комплексе «Арена» состоится матч серии плей-офф Чемпионата России по волейболу между командами «Кузбасс» и «Динамо-ЛО». И-за ситуации с коронавирусом играть с соперником из Ленинградской области кемеровчане будут при пустых трибунах.

-В связи с распоряжением губернатора Кемеровской области от 14.03.2020 года ответный домашний матч серии плей-офф с «Динамо-ЛО» пройдет без участия зрителей, - подтвердили в пресс-службе клуба.

В первом матче серии плей-офф «Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в гостевом матче со счетом 1:3 (20:25, 26:28, 25:21 и 21:25). Победа в субботней игре обеспечит кемеровскому клубу выход в следующий раунд «Финала шести». Матч пройдет в 17.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU