2020-03-20T06:58:05+03:00
Общество

Когда закончатся каникулы в Кузбассе: департамент образования назвал даты

Также специалисты рассказали, как дальше будут учиться дети
Екатерина РОМАНОВА
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Когда закончатся каникулы в Кузбассе: департамент образования назвал датыКогда закончатся каникулы в Кузбассе: департамент образования назвал датыФото: Алексей ФОКИН
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В департаменте образования Кузбасса рассказали о том, когда закончатся школьные каникулы в Кузбассе и как после этого будет проходить образовательный процесс.

Всю последнюю неделю кузбасские школьники учились дома, получая задания дистанционно. А с 23 марта у них начинаются весенние каникулы. Причем продлятся они чуть больше недели. При этом в департаменте образования Кузбасса отметили, что слухи о продлении каникул до 12 апреля - ложь.

«Основная часть школьников Кузбасса уйдут на запланированные весенние каникулы 23 марта. Отдых обучающихся продлится чуть больше недели», - сообщает пресс-служба департамента на своей странице в Instagram.

Также в департаменте отметили, что уже 1 апреля начнется четвертая четверть и школьники приступят к занятиям. Правда, ходить в школу им не придется: обучение будет проходить дистанционно.

А вот сроки Всероссийских проверочных работ будут продлены до 25 мая. Как отметили в департаменте образования, Роспотребнадзор разрешил школам самостоятельно определять график их проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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